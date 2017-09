Nouvelle émission événement pour RTL-TVI ! « Mariés au premier regard », diffusée chez nous dès mardi prochain, a fait ses preuves à la télé française et flamande. Mais n’a pas convaincu Olivier Maingain... Exclusivité.

Il aurait en effet refusé de marier deux candidats dans sa commune de Woluwé-Saint-Lambert !

Or, mardi, c’est un petit événement télévisuel qui prendra place sur les antennes de RTL-TVI (à 20 h 15). La chaîne privée belge s’est décidée à adapter un programme dont le concept cartonne, non sans faire de bruit, en Flandre et chez nos voisins français.

Le principe de « Mariés au premier regard » est plutôt audacieux : créer un couple sur la base de tests scientifiques ! Le premier regard, ils se le lanceront à la maison communale.

La production aurait donc au préalable démarché les communes concernées en leur présentant le principe de l’émission en détail. Mais du côté d’Olivier Maingain, c’est non !

Tous les détails dans vos éditions digitales !