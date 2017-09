Attention: de gros orages seront déjà de retour ce samedi!

Les maxima avoisineront les 17°, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM). La journée de dimanche devrait être sèche et plus agréable, avant le retour d’un temps très automnal dès lundi.

Ce samedi, après le départ progressif de la pluie en matinée, de belles éclaircies alterneront avec des passages très nuageux, qui pourraient être accompagnés de fortes averses orageuses. Des rafales de vent allant jusqu’à 50 km/h sont également à prévoir. Il faudra attendre la nuit pour que le temps devienne sec partout, à l’exception de la Côte qui pourrait encore être arrosée.

Dimanche, il fera sec sous un ciel dégagé, sauf, une nouvelle fois, au littoral. Des averses isolées pourront quelque peu ternir le programme, mais il s’agira globalement d’une journée agréable. Le vent, de sud à sud-ouest, se renforcera au fil des heures et l’on pourra s’attendre en soirée et durant la nuit à des rafales de 50 à 70 km/h. Les maxima seront compris entre 15 et 19°.

Au programme de lundi: un temps très automnal avec beaucoup de vent et quelques averses parfois accompagnées d’un coup de tonnerre. Le mercure ne dépassera pas les 18°. Le temps restera variable mardi. Mercredi et jeudi, des zones de pluie assez actives pourront nous atteindre. Le vent sera à nouveau assez soutenu et les maxima oscilleront entre 15 et 19°.