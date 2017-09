« Ce n’est un secret pour personne, j’ai une santé fragile. Je vais devoir me soigner et pour cela il faut que je me retire quelque temps de la scène », a annoncé, en substance, Salvador Sobral dans une vidéo postée sur YouTube. Selon la presse portugaise, Salvador Sobral souffrirait de sévères problèmes cardiaques. Mais celui-ci est toujours resté discret sur la pathologie dont il est atteint.

Lors de la finale de l’Eurovision, son émotion avait fait chavirer les cœurs et permis au Portugal de profiter d’une consécration qu’il n’avait jamais obtenue depuis sa première participation à l’Eurovision en 1964 – son meilleur classement jusqu’ici, une honnête sixième place, remontait à 1996.