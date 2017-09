Les 30 premiers jours d'un papa, jour 15: maman au foyer

Il est 15h et je n’ai toujours pas vu Harry. C’est la première fois en 14 jours que je ne passe pas ma journée avec lui. Jeudi, j’ai recommencé à travailler.

Quand le réveil a sonné à 4h20, j’ai bondi plus vite encore que d’habitude pour ne pas qu’il l’entende et j’ai été vers la salle de bain en tentant de faire le moins de bruit possible. Ça aussi, c’est nouveau dans ma vie : devoir partir travailler sans réveiller un bébé qui dort enfin.

Découvrez la suite de la chronique de Benjamin Maréchal sur notre nouvelle édition digitale