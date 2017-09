La victime est une femme née en 1988 qui habitait la région d’Assesse. «C’est le conducteur qui a expliqué qu’il s’était endormi au volant», explique le parquet de Namur. Les circonstances de l’accident étant claires, le parquet a décidé de ne pas envoyer d’expert sur place.

Selon le bourgmestre d’Assesse, Pierre Tasiaux, il s’agit d’un jeune couple qui habite la ville. «Ils revenaient d’une soirée et ils se trouvaient à peine à 3 km de chez eux. Je suppose que rentrant à cette heure-là et se voyant près de son domicile, le conducteur devait être fatigué, il a relâché son attention et a fini par s’endormir. Ils ont percuté un poteau d’éclairage de la nationale 4 avant de finir leur course contre des voitures», explique le bourgmestre. Pour l’heure, on ne sait pas si l’alcool a joué un rôle dans l’accident.