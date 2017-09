Le Big Mac tombe dans la piscine: «Fellaini était très faché!»

Il faut dire que la diablesse sait s’y prendre avec les hommes puisqu’elle a l’habitude de parcourir les clubs fréquentés par les footballeurs de la Premier League. Elle a notamment été la maîtresse de Wayne Rooney.

Mais, selon le tabloïd anglais «The Sun», la nuit ne s’est certainement pas terminée comme espéré. Un soir, après être passés au fast-food, ils se sont retrouvés chez le Diable rouge, autour de sa piscine à Manchester.

«Il était très fâché»

Laura Simpson explique alors avoir fait tomber une partie de son hamburger dans l’eau, Fellaini devenant ainsi « vraiment, vraiment énervé » selon les dires de la jeune femme, très affectée par la situation. « J’ai mordu dans mon Big Mac avant que le reste du burger glisse dans l’eau. J’étais désemparée et lui, vraiment très fâché.»

Marouane Fellaini, qui nie cette histoire, a réagi à la publication de cet article dans la presse britannique. Sur Twitter, il a annoncé réfléchir des poursuites judiciaires contre le journal «The Sun». « Je ne commente d’habitude jamais ces fausses informations mais cette fois-ci, j’en ai assez. Je me suis renseigné auprès de mes avocats.»

Most of the time I do not comment on the false stories written about me, but today is enough and I have instructed my lawyers.