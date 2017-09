Grosse surprise dans The Voice France: voici le nouveau coach qui remplacera Matt Pokora!

On avait cité l’arrivée possible de Maître Gims, Christophe Maé ou encore Nolwenn Leroy. Il n’en est rien. Le gros changement de la nouvelle saison de The Voice, c’est le remplacement de Matt Pokora par Pasal Obispo ! TF1 a officialisé cette arrivée par une série de tweets... Et le dernier est très explicite.

« Le Patron a déjà deux victoires, et grâce à lui, Slimane, Stephan Rizon et Claudio Capeo sont devenus des The Voice », pouvait-on lire plus tôt dans la matinée, dans un premier tweet...

Le second message consacré à Mika, précise que « le dandy de la POP aime dénicher des talents hors normes ! N'est-ce pas Kendji Girac, FréroDeLavega, Arcadian. »

Last but not least, Zazie est-elle aussi reconduite...