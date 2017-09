Mouscron: Un véritable carton pour la fête du Potiron

Cette année encore, la Prairie de Mouscron fêtait, comme il se doit, le Potiron. Cette 35ème édition était très réussie, avec des centaines de visiteurs, venus profiter de la musique, des légumes de la ferme ainsi que des autres activités pour petits et grands. Surtout que la pluie n’était pas au rendez-vous.

C. P.

C. P.

Ils étaient plusieurs centaines de riverains à venir visiter la Prairie ce dimanche 10 septembre entre 11h et 18h. Enfants, adultes et personnes âgées sont venus en masse à la fête du Potiron, l’un des événements majeurs de la Prairie, en ce début d’année. À cette occasion, de nombreuses activités étaient proposées, pour les jeunes et moins jeunes.

Toutes les informations dans notre édition digitale.