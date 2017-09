Tournai: mais qu'est-ce qui cloche aux cortèges et à la Procession?

D.FCT

Il n’y avait pas foule ! C’est la phrase qui revient le plus souvent après les deux jours de festivités dans les rues de Tournai. Le public clairsemé de la cité des Clochers tranche avec les milliers de personnes qui se tassaient, dimanche, sur les pentes du Mont-de-l’Enclus pour la course de caisses à savon Red Bull. Alors trop ringards, la Grande Procession, le cortège et les 400 Cloches ?