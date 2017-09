Mort d'Alfred Gadenne: un livre de condoléances à disposition de la population

La mort d’Alfred Gadenne a laissé la cité des Hurlus sans voix. Les marques de sympathie pleuvent sur les réseaux sociaux et démontrent qu’« Alfred » était un homme très apprécié de ses citoyens. Un communiqué de presse a été envoyé par la ville de Mouscron pour signaler qu’un livre de condoléances sera mis à disposition au centre administratif dès ce mardi.

Voici l’entièreté du communiqué envoyé par la ville de Mouscron :

« Consterné par la disparition de son Bourgmestre, le Collège communal de Mouscron assure la famille de son soutien entier et fraternel. Dévoué comme nul autre à sa ville et à ses concitoyens, Alfred a toujours montré le chemin de la loyauté, de la justice et d’une gestion humaine des dossiers comme de son personnel. Proche de tous, Alfred laisse le souvenir d’une personne de qualité, infatigable, ne ménageant aucun effort pour que Mouscron reste, selon une expression qui lui était chère, une ville où il fait bon vivre. Un livre de condoléances sera à disposition de la population dès ce mardi 12 septembre 2017 au Centre administratif, rue de Courtrai, 63. »