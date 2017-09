Pour la CSC, Daniel Bacquelaine n'a pas de plan global concernant la réforme des pensions, juste un budget

Elle s’exprime dans les pages de La Libre Belgique et la Dernière Heure. «Pour réformer un système de pension, (...) il faut de la prévisibilité», prévient-elle. «Je n’ai pas de problème avec une pension à points, à pois, à carottes ou à tout ce qu’on veut. Ce qui m’importe, c’est la valeur du point, ce que le pensionné va toucher. Est-ce que ce montant sera stable? Est-ce qu’il aura un lien avec la carrière? Ce sont nos conditions. Sinon, on se retrouvera comme en Allemagne, le soi-disant pays du miracle européen, où un million de pensionnés doivent travailler pour vivre. C’est indigne d’une société développée en 2017. Et cela va empirer, vu le nombre de jobs à 4 euros de l’heure, sur lesquels il n’y a pas de cotisations de pensions», estime la secrétaire générale du syndicat chrétien, qui rappelle que «le niveau de nos pensions est déjà parmi les plus bas d’Europe».

Tout en promettant que son syndicat continuera de placer «la concertation» avant les grèves, elle regrette que même ces dernières ne soient désormais «pas entendues par le gouvernement».