Il n'a jamais été question de faire réaliser un buste pour Yvan Mayeur, selon le collège des échevins

Il n’a «jamais été question» au collège des bourgmestre et échevins ou dans les services de la Ville de Bruxelles de «faire réaliser un buste pour Yvan Mayeur». Celui-ci «n’en a pas fait la demande». Le collège «ne l’a pas évoqué» et il n’y a eu «aucune discussion à ce sujet», a affirmé lundi soir l’échevin de l’Urbanisme et du Patrimoine Geoffroy Coomans de Brachène (MR), devant le conseil communal.

L’échevin était interrogé par Johan Van den Driessche (N-VA) et Catherine Lemaître (Ecolo) sur les intentions prêtées, durant les vacances, au collège de la Ville de Bruxelles de faire réaliser un buste du bourgmestre démissionnaire, après l’affaire des jetons de présence au Samusocial.

Cette possibilité présentée comme une intention a suscité la mise en circulation d’une pétition co-signée par quelque 15.000 personnes qui y sont fermement opposées.

M. Coomans de Brachène a expliqué avoir lui-même été, malgré lui, à la base du malentendu à ce sujet lors d’une visite de l’escalier d’honneur de l’Hôtel de ville - ndlr où sont exposés les bustes des anciens bourgmestres de la Ville - en compagnie d’un journaliste.

«Interrogé sur le fait de savoir si M. Mayeur pourrait avoir son buste j’ai simplement répondu que vu la tradition, il pourrait avoir son buste... Comme on a pu le voir dans la presse, cela a été déformé, et on a collé à l’article un titre racoleur qui n’a rien à voir avec la réalité... Nous aurions sans doute dû démentir cela plus rapidement mais la vitesse à laquelle cette rumeur s’est répandue nous a un peu pris de court à vrai dire», a-t-il conclu.