Mort d'Alfred Gadenne: Benoît Lutgen à Mouscron pendant la nuit, alors que Martine Aubry (Lille) salue aussi son collègue

Le président du cdH Benoît Lutgen a tenu à être présent à Mouscron durant la nuit, quelques heures après avoir annoncé la mort tragique du bourgmestre humaniste Alfred Gadenne. Le Bastognard s’est recueilli quelques minutes avec le collège et la députée wallonne Mathilde Vandorpe, très émue par ce qui est arrivée lundi soir au cimetière de Luingne.

Alfred Gadenne a été égorgé alors qu’il fermait les portes du cimetière.

A Mouscron, c’est le choc. La population ne comprend pas et les politiques non plus. «Toute la Wallonie est triste», a commenté Benoît Lutgen. A Lille, la maire Martine Aubry (PS) a aussi salué la mémoire «d’un collègue très apprécié au sein de l’Eurométropole Lille-Tournai-Courtrai».

Le collège communal de Mouscron se réunit mardi matin mais se donne quelques jours pour désigner le remplaçant du bourgmestre le plus populaire qu’ait connu Mouscron.