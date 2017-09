Mort d'Alfred Gadenne: drapeaux en berne et registre de condoléances à l'Hôtel de Ville de Tournai

Comme de nombreux élus et citoyens de la Wallonie picarde, les autorités communales de la Ville de Tournai sont abasourdies et choquées suite à la disparition tragique du Bourgmestre de Mouscron, Alfred Gadenne. Ce mardi matin, elles ont décidé de mettre tous les drapeaux communaux en berne sur le territoire de l’entité de Tournai.

Dès ce mardi après-midi, un drapeau de la Ville de Mouscron en berne sera installé sur l’Hôtel de Ville et la Halle aux Draps. Un geste symbolique pour montrer les relations amicales et les importantes collaborations entre les deux principales villes de notre région. Le 26 août dernier, le bourgmestre de Mouscron était venu à Tournai à l’occasion de l’engagement de la Ville dans le cadre des Special Olympics Belgium que les deux cités organiseront ensemble du 9 au 12 mai 2018. Ce jour-là, l’Echevin délégué à la fonction maïorale et l’Echevin des Sports de la Ville de Tournai, Paul-Olivier Delannois et Tarik Bouziane, avaient à nouveau été marqués par la simplicité et la sympathie du premier magistrat de Mouscron au moment de la signature de la charte Play Unified.

Un registre de condoléances sera disponible à l’Hôtel de Ville de Tournai ce mardi dès 13h30 pour que la population de l’entité puisse rendre hommage à Alfred Gadenne.

Un hommage et une minute de silence en sa mémoire seront observés à l’occasion du prochain conseil communal de Tournai, programmé le lundi 25 septembre.