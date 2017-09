L’accident est survenu sur la N595 entre Robechies et Salles Rue Thiérissart, indiquent les pompiers de la zone de secours Hainaut-Est. Apparemment seul en cause, la conductrice a perdu le contrôle de sa petite citadine qui a heurté de plein fouet le seul obstacle bordant la route, à savoir la chapelle de l’Arbrisseau. D’après nos informations, il pleuvait et elle a dérapé sur la route mouillée.

Avertis des faits, les secours se sont rendus sur place mais à leur arrivée, il n’y avait plus rien à faire pour sauver la victime. La police locale de la zone Botha (Botte du Hainaut) s’est rendue sur place et a averti le parquet de Charleroi qui devait déférer un expert sur les lieux.

Un périmètre de sécurité a été établi. Selon nos informations, la victime serait originaire de la région.