Nathan Duponcheel et son papa: les photos du bonheur de toute une famille!

Les photos du bonheur ! On le découvre sur les réseaux sociaux et, notamment, sur Facebook, le suicide d’Olivier Duponcheel a complètement bouleversé la vie de son épouse et de ses trois enfants. Trois d’entre eux en témoignent, mais pas Nathan…

Olivier Duponcheel s’est donné la mort le 14 février 2015, le jour de la Saint-Valentin. Le12 mai 2015, le papa aurait alors eu 50 ans. Florent, le grand frère, réalise un petit film qui lui est dédié. Il dure trois minutes et on peut lire : « Aucun mot ne pourrait décrire à quel point on t’aime. Tu es notre papa et tu le seras à jamais. »

Des messages d’amour très forts. Et des photos d’une famille heureuse…

