Laurette Onkelinx quitte la vie politique: «Neuf années intenses de collaboration» se souvient Guy Verhofstadt

Mme Onkelinx a été vice-Première ministre dans les deux premiers gouvernements dirigés par M. Verhofstadt, entre le 12 juillet 1999 et le 11 juin 2007, comme titulaire également du portefeuille de l’Emploi et de l’Egalité des chances dans le premier et de la Justice dans l’équipe Verhofstadt-II.

Elle avait été chargée des Affaires sociales et de la Santé dans le gouvernement intérimaire (ou Verhofstadt III) entre décembre 2007 et mars 2008, qui gouvernait le pays dans l’attente de la formation de l’équipe dirigée par Yves Leterme.

M. Verhofstadt a affirmé se souvenir de « neuf années intenses » de collaboration avec Mme Onkelinx.

« Jamais un moment ennuyeux. Nous avions plus souvent des divergences que nous n’étions d’accord, surtout en ce qui concerne le budget, mais un compromis réalisable finissait par se dégager », a-t-il déclaré, soulignant que leurs relations sur le plan humain étaient meilleures.

« Les mots durs et les portes qui claquent étaient de pures collisions politiques. Laurette est d’abord une chouette femme et je lui souhaite le meilleur pour ce qu’elle entreprendra après 2019 ».