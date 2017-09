Le Bizet: Pascal a participé avec l'équipe nationale belge

« L’ASBL Homeless Cup a été créée il y a quelques années et elle réunit les villes de Belgique », dit Justin Duflo, éducateur spécialisé et promoteur de la Homeless Cup à Comines. Il est accompagné de Pascal Lange, l’un des participants de la Homeless World Cup d’Oslo et ancien résident de la Source. S’il a pu faire partie de l’équipe nationale et découvrir cette aventure, c’est grâce à Justin.

Toutes les informations dans notre édition digitale.