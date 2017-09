Météo: la pluie continue et les températures sont trop fraîches pour la saison

Le thermomètre affichera entre 11 degrés en Haute Ardenne et 15 ou 16 degrés ailleurs, sous un vent d’ouest qui sera modéré à assez fort.

Dans la nuit de jeudi à vendredi, le temps deviendra plus sec à l’intérieur des terres, avec de plus larges éclaircies. De la brume ou des bancs de brouillard pourraient envelopper le paysage. Le vent, faible ou modéré, soufflera de secteur sud ouest et les températures plongeront vers des valeurs comprises entre 5 et 10 degrés.

Vendredi, la journée débutera par une alternance de périodes de soleil et de pluie. En cours de journée, la tendance aux averses et la nébulosité augmenteront. Il fera à nouveau assez frais pour la saison, avec des maxima compris entre 11 et 16 degrés. Le vent sera le plus souvent modéré et soufflera de secteur sud ouest à ouest.

Ce week-end, le temps devrait rester inchangé, bien qu’il devrait faire plus sec dimanche.