Suivez Zulte Waregem – Nice en direct: quatre ans après, le Essevee retrouve l'Europa League (0-0)

Zulte Waregem débute sa campagne européenne à domicile face à l’OGC Nice, troisième du défunt championnat de France, qui se présentera en Belgique comme l’un des deux favoris du K d’Europa League, au même titre que la Lazio de Rome.

Seul représentant belge dans cette épreuve cette année après l’élimination du Club de Bruges et d’Ostende, Zulte Waregem, qui doit sa place dans le tournoi à sa victoire en Coupe de Belgique, compte profiter du soutien de ses supporters pour partir du bon pied face à un adversaire qui a eu du mal à lancer sa saison. Cette saison, l’objectif du Essevee est de faire mieux que lors de sa dernière participation en 2013. Il y a quatre ans, l’équipe, déjà emmenée par Francky Dury, avait bouclé son parcours européen avec deux victoires et un partage, ce qui ne fut pas suffisant pour accéder aux 16e de finale. Mais Zulte devra cette fois faire face à un groupe encore plus relevé avec, outre Nice, la Lazio et Vitesse Arnhem comme adversaires.

Sixième avec 10 points sur 18, le club flandrien connaît un début de saison mitigé. Battu uniquement par Bruges et Charleroi de justesse, Zulte Waregem vient de concéder son premier partage de la saison face au voisin courtraisien (2-2).

De leur côté, après un début de saison très compliqué, les Aiglons niçois ont cartonné samedi face au champion de France Monaco en s’imposant 4-0. Le doublé de son joueur phare Mario Balotelli ne peut que rassurer l’entraîneur suisse Lucien Favre qui devra cependant se passer des services du Néerlandais Wesley Sneijder, blessé, et de Vincent Koziello, suspendu. « On est plus solide qu’il y a quelques semaines », reconnaît d’ailleurs l’entraîneur niçois qui ne veut cependant pas sous-estimer son adversaire dans lequel il reconnaît énormément de qualités offensives et athlétiques. « C’est une équipe qui n’hésite pas à aller vers l’avant et qui reste forte défensivement. »

Dans l’autre match du groupe K, les Néerlandais de Vitesse Arnhem recevront la Lazio de Rome et Jordan Lukaku.