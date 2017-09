Les distributeurs de tickets de train perturbés par un problème informatique

Belga

Il n’est actuellement pas possible d’acheter un ticket de train via les distributeurs automatiques situés dans les gares, a indiqué vendredi le porte-parole de la SNCB. Le supplément de 7 euros normalement appliqué en cas d’achat d’un ticket à bord n’est dès lors pas facturé. Le site et l’application restent accessibles.