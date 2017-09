C’est la chaîne britannique Skynews qui annonce l’information : la police aurait identifié un suspect impliqué dans l’explosion d’une bombe qui a eu lieu ce matin dans la station du métro londonien Parsons Green. Une identification permise grâce aux videos de caméra surveillance.

BREAKING -Security sources say they've identified a suspect involved in the Parsons Green bombing, with the aid of CCTV footage — Mark White (@skymarkwhite) 15 septembre 2017

Un engin explosif « destiné à faire d’énormes dégâts »

Pour l’instant, il n’y a pas d’autres informations concernant cet individu. Plus tôt dans l’après-midi, la Première ministre britannique, Theresa May, s’est exprimée sur cette attaque en soulignant que celle-ci aurait pu faire d’énormes dégâts. « L’engin explosif était destiné à faire d’énormes dégâts », a-t-elle déclaré dans un message télévisé, à l’issue d’une réunion d’urgence de sécurité de son cabinet. L’attaque a été perpétrée à l’aide d’un engin explosif artisanal, avait déclaré plus tôt le commandant de l’unité antiterroriste de la police londonienne, Mark Rowley.

Donald Trump va appeler Theresa May

Le président américain Donald Trump a affirmé vendredi qu’il allait appeler la Première ministre britannique Theresa May après cet attentat, appelant une nouvelle fois à une réponse « plus dure » face aux attaques terroristes.

« Je vais appeler la Première ministre », a déclaré M. Trump qui a provoqué la colère de cette dernière en affirmant, sur Twitter, que les auteurs de l’attentat étaient connus de la police. « Je pense qu’il n’est d’aucune aide pour quelqu’un de spéculer sur une enquête en cours », a affirmé Mme May.