L'homme qui avait conduit dangereusement et mis en danger plusieurs conducteurs sur l'E40 s'est rendu à la police (Vidéo)

Belga

L’automobiliste qui est apparu jeudi dans une vidéo dans laquelle on le voit avoir une conduite dangereuse sur l’E40 entre Bruxelles et Louvain et effectuer des manœuvres agressives a été identifié, indique vendredi la police, confirmant une information du Het Laatste Nieuws. L’homme s’est depuis rendu à la police et sera entendu au début de la semaine prochaine.