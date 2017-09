Attentat dans le métro de Londres: l'engin explosif «était destiné à faire d'énormes dégâts» (vidéos)

« L’engin explosif était destiné à faire d’énormes dégâts », a déclaré Mme May dans un message télévisé, à l’issue d’une réunion d’urgence de sécurité de son cabinet. L’attaque a été perpétrée à l’aide d’un engin explosif artisanal, avait déclaré plus tôt le commandant de l’unité antiterroriste de la police londonienne, Mark Rowley. La Première ministre a également adressé « ses pensées » aux blessés du métro londonien.

.@theresa_may has called the #ParsonsGreen attack "cowardly", and asked anyone with information or footage to give it to the police pic.twitter.com/OeC0Je1LBj