Coupe Davis en direct: deux sets partout entre Darcis et Kyrgios (3-6, 6-3, 7-6, 1-6)

Le match entre Steve Darcis et Nick Kyrgios est la deuxième opposition de cette demi-finale entre la Belgique et l’Australie. Après la victoire de David Goffin contre John Millman, Darcis peut, en cas de succès, mettre les Diables blancs sur du velours.

David Goffin a assuré l’essentiel en remportant le premier match de ce duel belgo-autralien. Maintenant, Steve Darcis, le Belge, 77e joueur mondial, défie Nick Kyrgios, l’enfant terrible du tennis mondial, 20e joueur mondial, lors du deuxième match de la demi-finale de la Coupe Davis, au Palais 12 de Bruxelles. C’est le premier affrontement entre les deux joueurs.

Les hostilités commençaient de manière impressionnante. Nick Kyrgios est insatiable sur son service et ne laisse que des miettes à Steve Darcis. De son côté, le Liégeois se montre aussi très adroit sur ses balles, mais doit laisser son service sur sa troisième livrée. Kyrgios a fait le break et ne le lâchera plus dans ce premier set. L’Aussie décroche la première manche sur un score de 3-6 en 23 minutes.

Steve Darcis ne s’en laissait pas compter et réagissait directement. Dès le deuxième jeu, il breakait Kyrgios et confirmait son avance par la suite. Impérial sur sa première balle, le Liégeois ne donnait quasiment aucune possibilité au joueur australien pour revenir dans ce set. Le « Shark » est de retour : il égalise à un set partout dans son affrontement avec Kyrgios, en remportant la deuxième manche 6-3 en 39 minutes, sur sa quatrième balle de set.

L’Australien Kyrgios reprenait de plus belle. Par deux fois en début de manche, il était tout proche de breaker Steve Darcis. Mais, il en fallait bien plus pour inquiéter le Liégeois, très en forme ce vendredi. Les deux adversaires conservaient leur jeu de service jusqu’au tie-break. Un jeu décisif qui virait à l’avantage du Belge (sept points à cinq).

Surpris par la domination de Steve Darcis, l’Aussie se ressaisissait en breakant d’entrée de quatrième set le Belge. Et une deuxième fois dans la foulée. 1-4 puis 1-6 au marquoir, Kyrgios se dirigeait vers une cinquième et ultime manche décisive.

Samedi, Arthur De Greef et Ruben Bemelmans devraient affronter Jordan Thompson et John Peers, deuxième joueur mondial de la spécialité.