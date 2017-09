Mouscron: Le vélo électrique, essayez-le gratos

C. P.

Depuis le 31 mai, la Région Wallone a lancé son programme « je teste l’électrique ». Au total, ce sont 72 vélocistes qui se mobilisent et font partie du projet. Le but est de promouvoir le vélo et la conduite douce. Dans l’entité de Mouscron, deux magasins ont démarché la Région Wallonne pour acquérir 4 vélos électriques et permettre aux habitants de l’essayer. Et pourquoi pas d’y adhérer.