Une Danoise portant un niqab se voit refuser l'accès au territoire à Brussels Airport

La police fédérale a refusé l’accès au territoire belge à une Danoise portant un niqab à Brussels Airport car cette femme a refusé de le retirer pour se prêter à un contrôle d’identité, indique-t-elle vendredi, confirmant une information publiée sur Facebook par le secrétaire d’Etat à l’Asile et à la Migration Theo Francken. « Nous ne pouvons laisser accéder à la zone Schengen les personnes que nous ne pouvons pas identifier », expliquent les forces de l’ordre.

La femme avait atterri à l’aéroport de Zaventem d’un vol en provenance de Tunis et souhaitait poursuivre son voyage vers le Danemark. Elle portait un niqab, un voile intégral couvrant le visage à l’exception des yeux, et a refusé de l’enlever lors de son passage à la frontière, où on lui a signifié que le port d’un tel couvre-chef est interdit en Belgique.

La police a emmené la femme dans un de ses bureaux de l’aéroport, où il lui a à nouveau été demandé d’ôter le niqab afin de pouvoir procéder à un contrôle d’identité. Elle a maintenu sa position, raison pour laquelle la police lui a refusé l’accès au territoire.

Un rapport administratif a été dressé et transmis à l’Office des Etrangers, précise encore la police fédérale.