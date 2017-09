Coupe Davis: le double belge battu, l'Australie mène 2-1

L’Australie a pris les devants dans la demi-finale de Coupe Davis (1-2). John Peers et Jordan Thompson se sont facilement imposés 6-3, 6-4 et 6-0 devant Ruben Bemelmans et Arthur De Greef après 1 heure et 36 minutes de jeu, samedi. Les Belges devront remporter les deux simples de dimanche pour atteindre la finale.

Ruben Bemelmans et Arthur De Greef n’avaient pas les faveurs des pronostics. En effet, outre Jordan Thompson, 70e joueur mondial en simple, l’Australie pouvait compter sur John Peers, 2e joueur mondial de la spécialité. De l’autre côté, la Belgique a dû composer avec l’absence de Joris De Loore, habituel partenaire de Bemelmans, blessé au genou.

Les Australiens, très bien rentrés dans la rencontre, ont rapidement pris le service de la Belgique pour mener 3-0. Malgré deux occasions de refaire une partie de son retard, la Belgique a concédé le premier set après 33 minutes de jeu (6-3).

Le même scénario s’est répété dans la deuxième manche. Grâce à Peers, très efficace à la volée, les Australiens ont breaké la Belgique dans le 5e jeu. Bemelmans et De Greef ont ensuite eu une occasion de refaire leur retard, en vain. Peers et Thompson, sereins, ont empoché la deuxième manche (6-4).

La paire australienne, emmenée par un John Peers souverain, a ensuite déroulé dans le troisième set. Considérée comme favorite par Johan Van Herck, la paire ’Aussie’ a donc assumé son statut, remportant logiquement la rencontre après un dernier set à sens unique (6-0).

Dimanche, les troupes de Johan Van Herck n’auront pas droit à l’erreur. David Goffin (ATP 12) et Steve Darcis (ATP 77) devront s’imposer pour décrocher une nouvelle finale de Coupe Davis, la deuxième en 3 ans. Pour ce faire, Goffin n’aura pas la tâche aisée. En effet, le Liégeois de 26 ans va devoir écarter Nick Kyrgios (ATP 20). Si Goffin l’emporte, Steve Darcis pourrait écrire, en cas de victoire contre John Millman (ATP 185), une nouvelle belle histoire de sa carrière dans cette compétition.

Vendredi, Goffin a battu Millman en quatre sets, 6-7 (4/7), 6-4, 6-3, 7-5, donnant le premier point à la Belgique. Ensuite, Darcis s’est incliné face à Nick Kyrgios en cinq sets, 6-3, 3-6, 6-7 (5/7), 6-1, 6-2.