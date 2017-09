Les Antilles françaises en vigilance jaune cyclone à l'approche de la tempête Maria

Une mer forte provoquant « des déferlements très violents en particulier sur le sud de l’archipel » et des rafales « de l’ordre de 150 km/h » sont attendues « au plus fort de l’épisode », à partir de la nuit de lundi à mardi.

L’île française de la Guadeloupe ainsi que Saint-Martin et Saint-Barthélémy, deux îles déjà ravagées par l’ouragan Irma, ont été placées en vigilance jaune cyclone par Météo France dimanche, à l’approche de la « tempête tropicale forte » Maria qui doit prochainement devenir un ouragan.

Dimanche matin, le centre de Maria se trouvait à environ 800 km de la Guadeloupe, se dirigeant droit vers l’archipel. Les établissements scolaires resteront fermés lundi en Guadeloupe, « parmesure de précaution » et « ce jusqu’à nouvel ordre », ont annoncé les autorités.

Selon Météo France, Maria s’intensifie en s’approchant de l’arc antillais. Le centre du système est prévu à proximité immédiate de la Guadeloupe en seconde partie de nuit de lundi à mardi. Maria serait alors au stade d’ouragan de catégorie 2. Météo France précise que les incertitudes sur la trajectoire et l’intensité finale restent importantes et ne permettent pas à cette heure de préciser les impacts sur la Guadeloupe.

« Maria ne sera pas un ouragan majeur et ses impacts n’auront rien à voir avec ce qu’a provoqué Hugo voici 28 ans sur la Guadeloupe », ajoute cependant Météo France, en référence à l’ouragan qui avait fait plus d’une dizaine de morts et 30.000 sinistrés en 1989.

Concernant les îles franco-néerlandaises Saint-Martin et française Saint-Barthélemy, dévastées il y a une dizaine de jours par l’ouragan Irma, « le scénario le plus probable est un passage de Maria à un stade d’ouragan de catégorie 3 à une distance d’environ 150 km de Saint-Martin et Saint-Barthélemy. On ne peut cependant exclure totalement un passage plus près, à 100 km ou moins », selon Météo France.