Le mercure ne dépassera pas 11 degrés sur les hauteurs ardennaises et 15 ou 16 degrés au nord du pays. Le vent, de secteur ouest à sud-ouest, s’oriente entre l’ouest et le nord-ouest à partir du littoral. De nouvelles averses devraient se développer en soirée et la nuit prochaine sur la mer du Nord. Les températures chuteront quant à elles jusqu’à 5 degrés sur les plateaux de l’est et 12 degrés au littoral.

Le pays sera traversé mardi du nord au sud par les dernières ondées et un coup de tonerre n’est pas exclu à l’est. Un temps plus sec est ensuite attendu, avec des éclaircies venant de l’ouest. Les maxima seront compris entre 11 et 13 degrés en Ardenne et 16 ou 17 degrés ailleurs, sous un vent modéré d’ouest à nord-ouest.

Jeudi, soleil et passages nuageux se partageront le ciel et le thermomètre affichera entre 13 et 18 degrés.