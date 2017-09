«La servante écarlate», sacré meilleure série dramatique, domine la soirée des Emmy Awards

Afp

«La servante écarlate» a dominé dimanche la soirée de remise des prestigieux prix de la télévision américaine, avec un total de cinq statuettes dont l’Emmy de la meilleure série dramatique et de la meilleure actrice pour Elisabeth Moss. La série télévisée «Veep» a remporté l’Emmy Award de la meilleure série dans la catégorie comédie et «Big Little Lies» celui de meilleure mini-série, à Los Angeles.