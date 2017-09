Tensions avec la Corée du Nord: des chasseurs et bombardiers américains survolent la péninsule coréenne (photos)

Quatre chasseurs furtifs et deux bombardiers américains ont survolé lundi la péninsule coréenne dans une démonstration de force après le dernier essai balistique nord-coréen, rapporte l’agence sud-coréenne Yonhap.

Quatre chasseurs F-35B et deux bombardiers B-1B ont pris part à des exercices de simulation de bombardement lundi matin, précise l’agence en citant une source non identifiée au sein du gouvernement sud-coréen. Il s’agirait, s’ils sont confirmés, des premiers vols américains dans la région depuis que le Nord a réalisé le 3 septembre son sixième essai nucléaire et envoyé un missile balistique au-dessus du Japon vendredi.

Les avions américains se sont entraînés avec quatre chasseurs sud-coréens F-15K avant de retourner sur leurs bases de Guam et du Japon, selon Yonhap. Les derniers vols de l’armée de l’air américaine dans le ciel coréen remontaient au 31 août.

(Ces photos prises ce 18 septembre et fournient par le Ministère de la Défense sud-coréenne montrent les quatre chasseurs F-35B et deux bombardiers B-1B avec quatre chasseurs sud-coréens F-15K )

L’administration de Donald Trump a martelé dimanche qu’elle profiterait de l’Assemblée générale des Nations unies cette semaine pour exiger la pleine application des sanctions internationales contre la Corée du Nord, menaçant celle-ci de «destruction» si elle continuait de provoquer Washington et ses alliés.

Les tensions ont augmenté au début du mois quand Pyongyang a revendiqué le test réussi d’une bombe à hydrogène, après avoir lancé en juillet deux missiles balistiques intercontinentaux. Le Conseil de sécurité des Nations unies a voté lundi dernier un huitième train de sanctions pour contraindre Pyongyang à renoncer à ses programmes balistique et nucléaire interdits.

Cela n’a pas dissuadé la Corée du Nord de tirer vendredi un missile au-dessus du territoire japonais.