Vols annulés chez Ryanair: Test-Achats adresse une mise en demeure à la compagnie

Ryanair a annoncé vendredi la suppression de 40 à 50 vols par jour jusqu’à fin octobre, liée à un problème de jours de congé des pilotes.

« Dans ce contexte chaotique, la compagnie irlandaise n’informe pas correctement les passagers aériens de leurs droits. Elle ne leur propose qu’une alternative ou un remboursement, alors que ceux-ci ont également droit à une indemnisation si l’annulation a lieu moins de deux semaines avant le départ », souligne Test-Achats.

L’organisation déplore le fait que Ryanair « n’informe pas correctement les passagers de leurs droits en ne mentionnant jamais son obligation d’indemnisation ».

Test-Achats et ses consœurs italienne, espagnole et portugaise donnent huit jours à Ryanair pour s’exécuter et envisage des actions judiciaires en cas de non-respect des obligations légales.