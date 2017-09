Comines: Même sans voitures, la fête a belle allure

C. P.

Dans la journée de dimanche, il fallait être à Comines pour passer la journée sans voitures. Entre 11h et 22h, aucune voiture ne pouvait circuler dans le centre-ville. Au lieu d’entendre des moteurs de voitures, on pouvait apprécier les rires des enfants et les nombreuses activités proposées par la ville. Un moment vraiment convivial que des milliers de visiteurs ont adoré, avec le soleil en invité d’honneur.