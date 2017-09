« L’air très frais et instable avec quelques dernières averses nous quittera ce mardi sous l’influence d’un anticyclone qui se développera demain sur le Golfe de Gascogne et se déplacera ensuite vers l’Allemagne en passant par la France et nos régions », indique en effet le météorologue.

Il fera donc encore bien nuageux ce mardi avec seulement 1 à 4 heures d’ensoleillement et le développement de quelques averses par endroit,

En fin de nuit et le matin , les températures se situeront autour de 10° près de la mer, de 8° en plaine et entre 4 et 7° sur l’Ardenne.

L’après-midi il ne faudra pas espérer plus de 17 ou 18 en plaine et 11 à 14° en Haute Ardenne.

Mercredi il fera calme et sec mais encore fort nuageux et brumeux avec de nombreux brouillards et stratus bas.

Quelques apparitions du soleil se manifesteront le jour mais avec peu ou pas de changements dans les températures qui seront temporairement encore trop basses pour la saison.

Il faudra attendre jeudi pour voir s’installer le vent au secteur sud.

Il commencera à nous envoyer un air nettement plus doux et plus sec dans lequel les températures accuseront une hausse de plusieurs degrés,

Les maxima oscilleront alors entre 15 et 18° sur le relief ardennais et entre 18 et 21° ailleurs !

Une perturbation viendra se dissiper vendredi à l’ouest de notre pays et pourra donner temporairement beaucoup de nuages ou de brouillards en Flandres tandis qu’ailleurs nous continuerons à profiter d’embellies après la dissipation des brumes et grisailles matinales.

Au cours du week-end notre anticyclone se sera renforcé sensiblement vers la Scandinavie et nous dirigera un courant continental sec et bien doux amené par un vent d’est.

Les températures minimales seront généralement comprises entre 5 et 10° et les maxima resterons entre 15° dans les Hautes Fagnes et 21° localement en plaine et à la mer.

La semaine prochaine ce même anticyclone restera situé sur la Scandinavie et la Russie et continuera à nous envoyer des masses d’air continental doux et toujours secs avec peu ou pas de changements dans les températures .