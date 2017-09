Comines: L'ASBL lutte face au cancer du sein

C. P.

COM

Arnaud Castelain est le président d’Octobre Rose. Cette association mène une lutte sans merci contre le cancer du sein. « Notre association, « l’Amicale Si le Cœur vous en dit … » s’active depuis maintenant plus de quinze ans dans le secteur associatif de Comines-Warneton. Il focalise ses activités dans des actions de lutte contre le cancer du sein ». Chaque année, le cancer du sein touche près de 10.000 femmes par an, en Belgique. « Et il est à l’origine de 2.000 décès chaque année », explique Arnaud Castelain.

