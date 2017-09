Voici la liste des vols Ryanair annulés: l'aéroport de Charleroi parmi les plus touchés

Ryanair a décidé de supprimer 272 vols au départ ou vers la Belgique entre ce mardi et le 28 octobre, selon les données actuellement publiées sur le site internet de la compagnie aérienne irlandaise à bas coûts. Celles-ci sont toutefois encore incomplètes et ne comptabilisent pas les journées de ces jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Au total, 184 vols vers ou au départ de Charleroi seront supprimés d’ici à la fin octobre, pour 88 à subir le même traitement à Brussels Airport.

D’après la liste publiée sur le site internet de Ryanair, qui couvre la période du 25 septembre au 28 octobre, un total de 262 vols ne seront pas assurés au départ ou vers la Belgique : 176 depuis ou à destination de Charleroi et 86 en ce qui concerne Zaventem.

S’y ajoutent les vols annulés ce mardi et ce mercredi. Huit le seront à Charleroi et deux à Brussels Airport. La liste n’est cependant pas encore complète. Ryanair n’a en effet pas encore communiqué les annulations prévues entre ce jeudi 21 et ce dimanche 24 septembre. Celles-ci devraient être annoncées dans la soirée ou dans la journée de mardi.

Vols annulés le 18 septembre

Vols annulés le 19 septembre

Vols annulés le 20 septembre

Vols annulés entre le 25 septembre et le 28 octobre

Les avions de la compagnie peuvent transporter jusqu’à 189 passagers par vol. Les suppressions actuellement annoncées concernent dès lors potentiellement plus de 51.000 passagers au départ de ou voyageant vers la Belgique.

A l’étranger, Londres Stansted fait partie des aéroports les plus touchés par cette décision. Plus de 600 vols y seront en effet supprimés dans les six prochaines semaines. A Dublin, environ 200 subiront le même sort et plus de 300 connaîtront pareille situation à Rome.