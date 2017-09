Les averses s’estomperont dans le courant de la journée de mardi et le soleil fera des apparitions plus marquées, annonce l’IRM. L’atmosphère reste fraîche avec des températures qui ne dépassent pas 12 degrés sur les hauts plateaux de l’Ardenne et 16 ou 17 degrés dans la plupart des autres régions.

La nuit prochaine sera calme et fraîche avec un ciel qui se dégagera dans un premier temps. Brumes, bancs de brouillard et nuages bas se formeront par la suite, surtout en Ardenne. Minima de 5 à 7 degrés au sud du sillon Sambre et Meuse, et de 8 à 10 degrés dans les autres régions.

Mercredi, le ciel se partagera entre éclaircies et champs nuageux. L’après-midi, les nuages pourront être provisoirement plus nombreux, mais le temps restera sec. Les maxima varieront entre 12 et 17 degrés, sous un vent faible à modéré de sud-ouest.

Jeudi, nous conserverons un temps sec et un ciel partiellement nuageux. En fin de journée, des nuages élevés plus nombreux entreront sur le pays à partir de l’ouest. Les maxima oscilleront entre 14 et 19 degrés sous un vent faible à modéré de secteur sud.