Stanislav Petrov l'officier soviétique qui a permis d'éviter la guerre nucléaire en 1983 est mort

Stanislav Petrov «est décédé le 19 mai dernier dans son appartement à Friazino», à 20 km au nord-est de Moscou, a indiqué à l’AFP son fils Dmitri.

En 1983, dans la nuit du 25 au 26 septembre, Stanislav Petrov, à l’époque officier de garde sur une base d’alerte stratégique au sud de Moscou, dispose de quelques instants pour interpréter le signal d’alarme des satellites de surveillance qui lui annonce l’attaque de cinq ou six missiles américains contre l’URSS. Petrov estime alors qu’une attaque américaine devrait impliquer une centaine de missiles et pas cinq ou six, et il conclut qu’il s’agit d’une erreur des systèmes d’alerte. Il prend sur lui d’annoncer à ses supérieurs non pas une attaque imminente mais une fausse alerte.

Sa décision a peut-être permis d’éviter une riposte soviétique et le déclenchement d’un conflit nucléaire mondial, à un moment de grande tension entre Moscou et Washington.

Par la suite, les spécialistes soviétiques ont établi que la fausse alerte était due à une interprétation erronée de la réflexion des rayons du Soleil sur les nuages, confondue avec le dégagement d’énergie de missiles au décollage.