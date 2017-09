Mouscron: Huyghebaert laissé au repos pour la venue de Tubize en Coupe

La sélection de Mircea Rednic : Bailly, Butez, Libertiaux, De Medina, Vojvoda, Godeau, Locigno, Lomalisa, Mézague, Boya, Nkaka, Govea, Palic, Olinga, Mohamed, Mbombo, Rotariu, Amallah, Bolingi, Awoniyi.

Diedhiou est suspendu, tandis que Van Durmen, Huyghebaert et Aidara sont aux soins.

« Nous devons montrer que nous sommes intéressés par la Coupe, » insiste Mircea Rednic, entraîneur de l’Excel. « Tout est possible dans cette épreuve. Je compte apporter quelques changements dans mon équipe pour la venue de l’équipe, mais nous garderons l’ossature. Il faut prendre notre adversaire au sérieux et respecter la compétition. J’y tiens à cette Coupe. Je me rappelle que Mouscron s’était hissé en finale et était même passé tout près de la remporter. »