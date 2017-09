Décès d'André Van den Meersschaut: le fondateur des Cousins s'en est allé

Dans les années 50, l’orchestre belge « La jeune équipe » anime de nombreux bals à Bruxelles, Anvers ou Gand, notamment. « Un jour, on a rencontré Jean-Paul Wittemans, le patron du club « Les Cousins », qui était situé sur la Grand-Place », nous racontait, en 2013, le chanteur et guitariste du groupe qui deviendra « Les Cousins ». « Il nous a invités dans son club où nous sommes allés jouer. »

Un soir, dans la salle, se trouve le célèbre producteur de disques Jean Kluger. « C’est lui qui nous découvre. Il était, à l’époque, le directeur des disques Palette. Il nous a proposé d’enregistrer un disque à condition de lui proposer une chanson originale. On lui a fait écouter « Kili Watch ». Il a adoré ! On enregistre donc « Kili Watch » en septembre 1960. »

Il s’agit du premier tube de l’histoire du rock. « À l’époque, c’était la mode du cha-cha-cha dont un orchestre, Les Chakachas, avait fait la réputation, notamment dans la boîte de nuit « Les enfants terribles », située avenue de la Toison d’Or, à Bruxelles, où il se produisait. »

Dès l’enregistrement du disque, l’orchestre « La jeune équipe » est rebaptisé « Les Cousins » du nom du club bruxellois où ils ont été découverts.

Personne ne le sait encore mais « Kili Watch » va devenir un tube. « Au mois de mai 1961, on a reçu un disque d’or. C’était le deuxième disque d’or décerné en Belgique. Avant nous, les Chakachas en avaient reçu un pour « Eso es el amor ». Sur la pochette de « Kili Watch », il est marqué « cha-cha-rock ». On était à la veille de l’arrivée du twist mais on ne le savait pas. On ne s’attendait pas à ce que « Kili Watch » connaisse le succès. »

Les paroles du tube, « c’est un chant scout », nous expliquait André. La musique est inédite et composée par les quatre Cousins. « À l’époque, on était jeunes… et bêtes. La musique a été déposée à la Sabam par Gus, le bassiste du groupe. Et il l’a déposée à son seul et unique nom ! » C’est lui qui empocha l’argent de « Kili Watch » jusqu’à son décès en mars 2014. Le tube n’a donc pas enrichi les trois autres membres des Cousins. « Depuis sa sortie, on a dû vendre 1 million d’exemplaires de ‘‘Kili Watch’’ », précisait André en 2013. « À l’époque, on vivait très bien mais on n’a pas fait fortune ! »

André Van den Meersschaut rejoint le batteur Pépé (Paul Pécriaux) et le chanteur Guy Dovan (son frère Guido Van den Meersschaut) au paradis des artistes.