Caroline Fontenoy va participer à Cap 48!

Le 22 avril dernier, lors de la 29 e édition du Télévie, RTL a accueilli sur son antenne un animateur vedette de la RTBF. Et Jean-Louis Lahaye s’était donné corps et âme ce soir-là pour défendre la bonne cause. Coaché par Caroline Fontenoy, il a sué sur le parquet au son de rythmes endiablés.

Si on n’est pas convaincu que Jean-Louis se soit découvert une passion pour la danse ce soir-là, est née tout de même une belle complicité entre les deux personnalités. Tant et si bien que Caroline Fontenoy a décidé de lui rendre la pareille…

Ainsi, apprend-on en exclusivité, le dimanche 9 octobre prochain, la présentatrice du JT de RTL fera le chemin dans l’autre sens, en participant à son tour au grand événement caritatif du service public, Cap 48.

Caroline Fontenoy nous le confirme : elle a accepté l’invitation de Jean-Louis et préparera pour l’occasion « une petite chorégraphie d’entrée de jeu », en forme de clin d’œil. Mais nul doute que le présentateur taquin de la RTBF, qui avait « mouillé le maillot sur RTL », n’hésitera pas à la mettre au défi. Mais, plaisante Caroline, « je crois que j’aurai le dernier mot ! ».

Un peu de légèreté et beaucoup de fraternité entre les personnalités des deux chaînes, voilà une image positive qui fera du bien en cette période où la chaîne privée est en difficulté.