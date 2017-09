Une personne s’est immolée près du Palais de Justice de Bruxelles, a indiqué mardi soir à l’agence Belga le porte-parole des pompiers de Bruxelles, Pierre Meys, confirmant une information du site de RTL Info. Les circonstances des faits sont encore peu claires, et on ne sait pas si leur auteur est décédé ou a pu être sauvé.

Le principal intéressé est un homme, qui a bouté le feu à sa propre personne sur la place Poelaert, vers 21h00. Il a ensuite sauté, depuis la passerelle qui mène de la place Poelaert vers l’ascenseur des Marolles, précise Pierre Meys. «Les services de secours sont immédiatement descendus sur place et l’ont pris en charge», précise le porte-parole des pompiers de Bruxelles.

A l’arrivée des secours, l’homme était entre la vie et la mort, mais on ne sait pas, dans l’immédiat, comment sa situation a évolué. Son identité et la raison de son acte restent inconnues.