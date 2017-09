Les maxima varieront entre 12 et 13 degrés en haute Ardenne et localement 18 degrés dans le centre du pays, sous un vent modéré de secteur sud-ouest.

Pendant la soirée et la nuit, le temps restera sec et le ciel se dégagera. Au fil des heures, de la brume et du brouillard se formeront par endroits, tandis que des nuages bas. Le mercure descendra entre 4 et 6 degrés sur le relief, et entre 7 et 11 degrés en plaine. Le vent deviendra faible à modéré de secteur sud.

Jeudi, après la dissipation de la grisaille matinale parfois présente dans l’est, nous connaîtrons une belle journée avec du soleil et des voiles d’altitude. Les maxima varieront entre 15 degrés en Ardenne et 20 degrés dans le centre. Le vent de secteur sud sera faible à parfois modéré.