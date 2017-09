Meurtre de Sofie Muylle à Knokke: les nouvelles révélations qui penchent en faveur du suspect!

Nouvelles révélations dans l’affaire du meurtre de Sofie Muylle à Knokke ! Ainsi, selon nos confrères de Het Laatste Nieuws, le principal suspect, Alexandru C, devra se soumettre ce vendredi au test du polygraphe. Si le résultat plaide en sa faveur, il s’agirait d’un deuxième élément à sa décharge pour la défense !

Le principal suspect du meurtre de Sofie Muylle à Knokke pourrait-il obtenir au final une pleine plus légère ? Selon nos confrères de Het Laatste Nieuws, le rapport d’autopsie pourrait plaider en sa faveur. Pour rappel, le suspect roumain prétend ne pas avoir tué Sofie Muylle. Il l’aurait, selon ses dires, découverte inconsciente sur la plage, avant de la violer et de lui voler son collier. Mais il l’affirme : il l’aurait laissé vivante. « Voilà pourquoi mon sperme a été retrouvé en elle. Mais je ne sais vraiment pas ce qui lui est arrivé après », aurait-il affirmé aux enquêteurs.

Or, selon Het Laatste Nieuws, le rapport d’autopsie pourrait permettre à la défense d’appuyer cette thèse. Ainsi, les légistes ont retrouvé des traces de médicaments lourdement anesthésiants dans le sang de la victime. Et une hypothermie manifeste pourrait avoir provoqué le décès de la jeune femme. Pour l’avocate de Alexandru C., le doute est donc permis.

Rappel des faits

Pour rappel, le corps sans vie de Sofie Muylle avait été retrouvé le 22 janvier sous une terrasse située sur la plage de la station balnéaire de Knokke-Heist. Principal suspect, Alexandru C., avait été interpellé à son domicile en Roumanie le 26 juin dernier, après l’émission d’un mandat d’arrêt européen à son encontre. Il a ensuite été placé sous mandat d’arrêt le 15 juillet par un juge d’instruction en Belgique. Son ADN correspondait à celui prélevé sur le corps de la victime.