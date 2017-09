Vols Ryanair annulés: plus de 63.000 clients remboursés au plus tard ce soir

Depuis la décision de Ryanair de supprimer des centaines de vols jusqu’à la fin octobre, les clients de la compagnie aérien vérifient sans relâche leurs boîtes mail et autre GSM. Aujourd’hui, mercredi 20 septembre, la compagnie irlandaise a fourni une mise à jour sur la progression de cette situation. Au plus tard aujourd’hui, ce sont plus de 63.000 clients qui reçevront le remboursement de leur vol et plus de 175.000 qui seront ré-accommodés.

La progression de la situation concernant l’annulation des 2.100 sur 103.000 de ses vols au cours des 6 prochaines semaines se fera comme suit :

– Tous les 315.000 clients ont reçu des notifications par courrier électronique le lundi 18 septembre, leur avisant de leur changement de vol et leur proposant des vols alternatifs, des remboursements et leurs droits issus de la directive 261 de l’UE. (Le chiffre est inférieur à l’estimation originale de 390.000 clients, car les réservations à l’avance pour septembre étaient de 90 %, alors qu’elles ne sont que de 70 % en octobre).

– Au plus tard le mercredi 20 septembre, Ryanair prévoit d’avoir ré-accommodé plus de 175.000 clients sur d’autres vols Ryanair – plus de 55 % des clients concernés.

– Au plus tard le mercredi 20 septembre, plus de 63.000 remboursements de vol auront été traités (plus de 20 % des clients concernés)

– La compagnie aérienne a mis du personnel supplémentaire au service à la clientèle pour accélérer l’arriéré des demandes de changements de vols et de remboursements.

– Ryanair prévoit d’avoir traité plus de 300.000 itinéraires alternatifs ou remboursements pour les clients (plus de 95 % des clients concernés) d’ici la fin de cette semaine – dans les 6 jours suivant la notification de ces annulations de vols.

Les excuses du directeur marketing

Le directeur marketing de Ryanair a adressé un mot aux différents clients de la compagnie, s’excusant de ces différentes annulations. « Nous nous excusons sincèrement auprès de tous les 315.000 clients dont les vols d’origine ont été annulés sur une période de 6 semaines en septembre et en octobre, et nous travaillons à résoudre cet échec à court terme de nos plannings.

Nous avons mis du personnel supplémentaire au service à la clientèle pour accélérer le taux auquel nous pouvons répondre aux demandes de vols alternatifs ou des demandes de remboursement. Nous prévoyons que la grande majorité de ceux-ci soient terminés d’ici la fin de la semaine.

La grande majorité de ces demandes sont traitées en ligne, mais comme nos centres d’appels et notre chat en ligne sont extrêmement sollicités, nous demandons aux clients concernés de rester à nos côtés tandis que nous répondons à leurs demandes et essayons de résoudre tous les problèmes que nous avons créés à leur encontre, et pour lesquels nous nous excusons sincèrement. »