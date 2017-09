Vingt-quatre heures après les qualifications de l’Antwerp, Courtrai et Saint-Trond, plusieurs clubs lançaient la soirée de Coupe de Belgique ce mercredi dès 20h. De ces premières rencontres, on retiendra surtout la qualification de Mouscron face à Tubize (3-1) et l’élimination du RFC Liège qui était pourtant parvenu à revenir deux fois au score contre Zulte Waregem, le tenant du titre (2-3). Genk, Waasland/Beveren, Malines et Ostende ont également décroché leur qualification.

Anderlecht, sans René Weiler, se déplace à Westerlo, qui l’a éliminé en 8e de finale en 2010 (1-0) et en 2013 (2-2, tab. 4-3), mais traîne la patte à l’avant-dernière place du classement. Ce qui malgré une récente dégelée à l’Union, 4-0, n’est pas le cas de Roulers, 2e, qui accueille Bruges, le leader de la D1A, dans son Schiervelde. Jeudi, le derby hennuyer inversé entre Charleroi et La Louvière (2e amateurs) clôturera ces 16e de finale de la Croky Cup au Mambourg.