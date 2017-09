Les jeunes Ecolo publient un photo-montage de Theo Francken en soldat nazi: «J'exige des excuses»

Belga

Le secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration Theo Francken habillé d’un uniforme nazi, tenant en main une carabine: c’est le photomontage diffusé pendant quelques dizaines de minutes par Ecolo J sur Facebook pour dénoncer «la collaboration avec un président accusé de génocide», les «rafles planifiées, collectives et avec quota» et les «confiscation et pillage des effets personnels». Theo Francken a réagi sur Twitter, en interpellant Ecolo et Groen.