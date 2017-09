Le secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration Theo Francken habillé d’un uniforme allemand de la 2e guerre mondiale, tenant en main une carabine : c’est le photomontage diffusé pendant quelques dizaines de minutes par Ecolo J sur Facebook pour dénoncer « la collaboration avec un président accusé de génocide », les « rafles planifiées, collectives et avec quota » et les « confiscations et pillage des effets personnels ». Theo Francken a réagi sur Twitter, en interpellant Ecolo et Groen.

Le photomontage, présentant le secrétaire d’Etat comme un soldat allemand de la Seconde guerre mondiale, est accompagné d’un court texte dénonçant la confiscation des effets personnels des migrants au Parc Maximilien, à Bruxelles, les « rafles planifiées, collectives et avec quota » des personnes se trouvant aux alentours du Parc et de l’Office des étrangers, et la « collaboration » de Theo Francken avec « un président accusé de génocide, de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre », le Soudanais Omar el-Béchir. Il est en effet apparu que la Belgique a accueilli une délégation soudanaise pour identifier les migrants provenant de ce pays déchiré par la guerre.

Le bruit des bottes n'est pas loin... Jusqu'où ira le gouvernement fédéral ? #Francken #Soudan pic.twitter.com/YjswSoTstu — écolo j (@ecoloj) 20 septembre 2017

Le secrétaire d’Etat a réagi sur Twitter. « Le groupe Ecolo-Groen se place en-dehors du débat politique. Je ne me laisse pas criminaliser. J’exige des excuses », a-t-il écrit, avant d’interpeller les deux partis directement : « Soutenez-vous ceci ? Trouvez-vous cela normal ? »

De Ecolo/Groen Kamerfractie plaats zich hiermee buiten het politieke debat. Ik laat me niet criminaliseren. Ik eis excuses. https://t.co/eiaoOZV6l4 — Theo Francken (@FranckenTheo) 20 septembre 2017

Groen se distancie, Ecolo refuse de s’excuser

Groen se distancie de l’image représentant le secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration Theo Francken en soldat nazi, créée par la section jeune d’Ecolo, Ecolo J. « Votre politique est suffisamment erronée pour éviter de tomber dans ce type de caricature », a estimé le député Wouter De Vriendt.

La coprésidente d’Ecolo, Zakia Khattabi, a pour sa part indiquée qu’Ecolo ne s’excuserait pas. « Ecolo J est indépendant, ils ont leur ligne éditoriale et politique », a indiqué Zakia Khattabi au Soir. « Nous n’avons pas été consultés, et on n’aurait sans doute pas fait les choses de cette manière, mais la photo est à la mesure de leur indignation. » Elle a ensuite souligné que « Theo Francken n’aura aucune excuse de la part d’Ecolo ».

Groen refuse également de présenter des excuses, mais le parti se distancie de l’action des jeunes Ecolo, par la voix de son député