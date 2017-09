Voici le casting de la prochaine pièce du Télévie

On connaît le titre de la prochaine pièce du Télévie, et ses acteurs qui fouleront les planches de Wallonie et Bruxelles dès janvier 2018. Une comédie française, qui a été adaptée en film avec Jerry Lewis dans les années 60, dans laquelle un journaliste collectionne les maîtresses, toutes hôtesses de l’air. Turbulences à bord prévues !

« Fasten your seat belt ». Dans quelques mois, la troupe 2018 du Télévie vous embarquera dans son vol en direction du rire. Hier, le titre de la nouvelle pièce jouée par les animateurs de RTL a été dévoilé. Et il promet bien des secousses ! D’abord, « Boeing Boeing » est une valeur sûre. Un vaudeville à la française qui a été adapté au cinéma, avec Jerry Lewis et Tony Curtis dans les rôles masculins, et qui a rencontré un immense succès dans tous les théâtres du monde depuis les années 1960.

> Voici, en exclusivité, les noms de tous les comédiens qui fouleront les planches de Wallonie et de Bruxelles, dès janvier 2018.